В Новосибирске завершился ремонт площади Лыщинского

В Новосибирске завершилась реконструкция площади Лыщенского. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске завершилась реконструкция площади Лыщенского. Она длилась два года, кроме самой площади были отремонтированы также прилегающие к ней улицы. Теперь, благодаря изменению схемы движения, пропускная способность развязки увеличилась.

— Реконструкция велась в рамках подготовки к молодежному чемпионату мира по хоккею. Развязка выполнена в одной плоскости — из всех предложенных вариантов мы выбрали этот, поскольку он недорогой, но при этом позволяет решить задачи обеспечения безопасности движения автомобилей и пешеходов, — отметил мэр города Анатолий Локоть.

Градоначальник также сообщил, что после проверки качества нового дорожного покрытия можно сообщить, что в целом результаты работы положительные. Проблемы были найдены только на одном участке — его подрядчик будет переделывать в следующем году за свой счет. В следующем году также нанести пластиковую разметку на дорогу и убрать лишние рекламные баннеры.

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