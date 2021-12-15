Андрей Травников: «Новосибирская область преодолела экономические последствия пандемии»

Экономика вернулась к "допандемийному" уровню. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что экономика Новосибирской области вернулась к «допандемийному» периоду. По словам главы региона, в 2021 году индекс промпризводства по итогам 10 месяцев составил более 110%. Этот показатель практически в два раза выше среднего по стране.

— Можно сказать, что мы преодолели экономические последствия пандемии короновируса и перешли не просто к восстановительному росту, а продолжили развитие в темпах допандемийного 2019 года. Это подтверждается всеми основными показателями, — отметил Андрей Травников во время пресс-конференции 15 декабря.

Глава региона отметил, что за 9 месяцев текущего года в обрабатывающей промышленности рост отмечен в 17 из 23 видов деятельности. Зафиксирован рост был и в строительной отрасли: здесь он составил 110,4%. Не отстает по показателям и сфера платных услуг — 113,2%, а также сфера торговли — 110,7%, и оптовой торговли — 101,5%.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.