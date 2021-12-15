В Новосибирске годовалая девочка попала в больницу, отравившись каплями для носа

В Новосибирске годовалую девочку доставили в больницу с отравлением.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В Новосибирске годовалую девочку доставили в больницу с отравлением лекарствами. Инцидент произошел днем в субботу, 11 декабря.
— Девочку доставили с подозрением на отравление сосудосуживающим веществом. Как выяснилось позже, она выпила дома капли для носа, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. — Сейчас ребенок находится в реанимации.
Известно, что мама девочки находится в декретном отпуске. О произошедшем медики сообщили в полицию.
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