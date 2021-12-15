Власти объяснили, почему в Новосибирске не продолжается строительство метро

Губернатор региона Андрей Травников объяснил, почему в Новосибирске не строят метро.
Фото: Даба ДАБАЕВ
Губернатор региона Андрей Травников объяснил, почему в Новосибирске не строят метро. По словам главы НСО, получить на эти цели средства из федерального бюджета невозможно, пока городские власти не подготовят проектно-сметную документацию.
— Можно вести переговоры на самом высоком уровне и получать важные визы, но если у нас нет на руках проектно-сметной документации, пытаться получить федеральные деньги безнадежно. Завершения разработки этой документации я все еще продолжаю ждать, — пояснил Андрей Травников на пресс-конференции, 15 декабря.
Напомним, проект завершения строительства Дзержинской ветки метро власти оценили в 25 миллиардов рублей. Станции «Молодежная» и «Гусинобродская» должны решить транспортную проблему на МЖК и Плющихинском жилмассиве.
Сейчас в Новосибирске также продолжается строительство станции метро «Спортивная», которая должна будет обеспечить более удобный доступ к новому ЛДС во время Молодежного чемпионата мира по хоккею.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер