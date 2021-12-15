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Общество15 декабря 2021 13:51

Власти объяснили, почему в Новосибирске не продолжается строительство метро

Для того, чтобы получить на эти цели средства, необходимо иметь готовую проектно-сметную документацию
Галина СИМОНОВА
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Губернатор региона Андрей Травников объяснил, почему в Новосибирске не строят метро.

Губернатор региона Андрей Травников объяснил, почему в Новосибирске не строят метро.

Фото: Даба ДАБАЕВ

Губернатор региона Андрей Травников объяснил, почему в Новосибирске не строят метро. По словам главы НСО, получить на эти цели средства из федерального бюджета невозможно, пока городские власти не подготовят проектно-сметную документацию.

— Можно вести переговоры на самом высоком уровне и получать важные визы, но если у нас нет на руках проектно-сметной документации, пытаться получить федеральные деньги безнадежно. Завершения разработки этой документации я все еще продолжаю ждать, — пояснил Андрей Травников на пресс-конференции, 15 декабря.

Напомним, проект завершения строительства Дзержинской ветки метро власти оценили в 25 миллиардов рублей. Станции «Молодежная» и «Гусинобродская» должны решить транспортную проблему на МЖК и Плющихинском жилмассиве.

Сейчас в Новосибирске также продолжается строительство станции метро «Спортивная», которая должна будет обеспечить более удобный доступ к новому ЛДС во время Молодежного чемпионата мира по хоккею.

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