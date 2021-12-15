Мужчина надеется, что в полиции разберутся. Фото: Влад КОМЯКОВ

В Новосибирской области пенсионер пожаловался на бывшую супругу. Она регулярно приходит к его дому и безобразничает.

— 70-летний мужчина живет в Черепановском районе. По его словам, экс-супруга справляет нужду у калитки и пишет на ней оскорбительные слова, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Как уточнил источник, пенсионер еще рассказывал про то, что женщина закидывает его фекалиями. Мужчина обратился за помощью к правоохранителям, чтобы они помогли утихомирить дебоширку.

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