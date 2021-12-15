Двое новосибирцев до смерти избили своего знакомого

Вину в содеянном признал только один из сибиряков. Фото: СУ СКР по НСО

В Новосибирске двое мужчин до смерти избили знакомого. Против них было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

— В апреле 2021 года в квартире жилого дома на проспекте Дзержинского обвиняемые и их знакомый вместе выпивали. Мужчины поссорились, и между ними завязалась драка, в ходе которой двое обвиняемых 27 и 40 лет сильно избили своего знакомого, — сообщили в областном Следственном комитете. — После этого, чтобы скрыть следы преступления, они вынесли тело мужчины на улицу и вызвали скорую, сообщив, что пострадавшего мужчину они нашли на улице уже в таком состоянии.

Потерпевшего доставили в больницу, он пролежал в коме до июня 2021 года и скончался, не приходя в сознание. Его собутыльников позже задержала полиция, пока шло следствие, они находились под арестом. Вину в преступлении признал только один из мужчин. Сейчас их уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

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