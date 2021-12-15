Штаны стянули с мальчика при всем классе. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Новосибирской области школьника унизили перед всем классом. Инцидент произошел в одной из школ Тогучинского района.

— В полицию обратилась мама мальчика. Она рассказала, что с ее сына стянули брюки вместе с нижним бельем. Женщина уверена, что так одноклассники сына унизили и оскорбили его, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Напомним, что ранее «Комсомолка» писала про случай в Искитимском районе. Одной из школ учительница ударила ученика-инвалида по спине. за то, что он мешал вести урок. Его мама тоже обращалась к правоохранителям

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