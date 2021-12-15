Штаны стянули с мальчика при всем классе.
Фото: Иван ВИСЛОВ
В Новосибирской области школьника унизили перед всем классом. Инцидент произошел в одной из школ Тогучинского района.
— В полицию обратилась мама мальчика. Она рассказала, что с ее сына стянули брюки вместе с нижним бельем. Женщина уверена, что так одноклассники сына унизили и оскорбили его, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
Напомним, что ранее «Комсомолка» писала про случай в Искитимском районе. Одной из школ учительница ударила ученика-инвалида по спине. за то, что он мешал вести урок. Его мама тоже обращалась к правоохранителям
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер