Министерство обороны попросили обеспечить охрану Военного городка в Новосибирске

Охрану Военного городка в Новосибирске попросили обеспечить Министерство обороны. Фото: Виктория МИНАЕВА

Охрану Военного городка в Новосибирске попросили обеспечить Министерство обороны. Такую просьбу озвучил первый вице-спикер Заксобрания Андрей Панферов.

— Военный городок — это большой район в центре Новосибирска, требующий жилищного развития, появления соцобъектов, развития спортивных объектов. Чтобы он не оказался окруженным плотной коммерческой застройкой, мы вышли на Министерство обороны России с просьбой рассматривать развитие этой территории комплексно, разработать единую концепцию развития этого района. — Пояснил Андрей Панферов. — Да, бюрократические процедуры вокруг земли и собственности длятся долго, но принципиальное решение министр обороны Сергей Шойгу в августе 2021 года озвучил — принято решение о передаче этой территории в собственность Новосибирской области, и мы к этому стратегически движемся. Параллельно нам надо завершить обсуждение архитектурной, градостроительной концепции развития района.

При этом спикер Заксобрания отметил, что до того момента, как территория городка будет передана в собственность региона, необходимо будет обеспечить его охрану силами Министерства обороны, чтобы не допустить там мародерства и разрушений.

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