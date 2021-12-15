Новосибирского бизнесмена отправили в колонию за взятки начальнику «ТУАД»

В Новосибирске отправили в колонию представителя двух строительных организаций. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Новосибирске отправили в колонию представителя двух строительных организаций. Его обвиняли в даче крупной взятки начальнику «ТУАД» по статье 291 УК РФ.

— Подсудимый передал бывшему начальнику «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области» на передачу последнему 5 миллионов рублей за лоббирование интересов его стройкомпаний, после чего во втором полугодии 2020 года передал через посредника часть взятки в сумме 1 миллиона рублей, — сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Мужчина сотрудничал со следствием, и в связи с этим суд приговорил его у 2,8 годам колонии строгого режима.

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