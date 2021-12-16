Суд лишил новосибирца прав за вождение под обезболивающими

Водитель употребил обезболивающие и выглядел как пьяный Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Директор социального центра в Новосибирске остался без водительских прав, приняв обезболивающее. Подробности рассказали в прокуратуре Октябрьского района:

— Сотрудники ДПС остановили 37-летнего водителя на «Тойоте Королла Спасио», выявив признаки опьянения: неустойчивость позы, нарушение речи, изменение цвета кожи и так далее. Водитель выдохнул в тестер, тот не показал наличия алкоголя в крови. Мужчина согласился пройти медосвидетельствование в результате которого в крови был обнаружен трамадол — опиодный анальгетик, — сообщил и.о.прокурора Октябрьского района Денис Городилов.

Мужчину повторно задержали за рулем в нетрезвом состоянии, было возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый ранее не был судим, растит с женой ребенка характеризуется положительно. Мужчина также работает руководителем реабилитационного центра для лежачих больных и пожилых людей.

Суд назначил 37-летнему водителю 180 часов обязательных работ и лишил водительских прав на два года. Приговор в законную силу не вступил.

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