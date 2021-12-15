Губернатор Андрей Травников прокомментировал плакат «SOS» на крыше новосибирского ЛДС

Андрей Травников прокомментировал инцидент на стройке ЛДС. Фото: Правительство НСО
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников высказался о людей с плакатом «SOS», которых заметили на крыше строящегося ЛДС еще 29 ноября. Выяснить, кто это был, и что там произошло, до сих пор не удалось. Однако сегодня, 15 декабря, глава региона прокомментировал данный инцидент.
— Кто это был — выяснить не удалось, как-то очень удачно их заметили. Возможно, это какая-то постановочная съемка была, — пояснил Андрей Травников.
Глава региона также отметил, что на кровле здания, где была проведена съемка, сейчас активно ведутся строительные работы. Там работает бригада опытных рабочих и никаких проблем и неприятностей там не возникало.
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