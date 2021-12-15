Губернатор Новосибирской области оценил последствия задержания главы СДС для строительства ЛДС

Задержание главы СДС не повлияет на строительство ледового дворца спорта. Фото: Правительство Новосибирской области

Задержание собственника холдинга «СДС» Михаила Федяева не повлияет на ход строительства нового ЛДС. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников в среду, 15 декабря, в ходе итоговой пресс-конференции.

— У Федяева много бизнеса и компаний — от угля до строительства. Надеюсь, что эта ситуация никак не повлияет на работу «СДС-строй». В регионе есть ряд проектов этой компании — ЛДС и жилищное строительство, — рассказал глава региона, отвечая на вопросы журналистов.

Однако губернатор также отметил, что возведение нового дворца спорта ведется с отставанием на полгода из-за того, что подрядчик не смог придерживаться темпа строительства.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в ночь на среду, 15 декабря, по делу об аварии на шахте «Листвяжная» был задержан собственник холдинга «СДС».

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