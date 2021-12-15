Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-12°
Радио
Реклама
Сегодня:
Еще
Общество15 декабря 2021 8:22

Губернатор Новосибирской области оценил последствия задержания главы СДС для строительства ЛДС

Строительство арены отстает от плана на полгода
София БЕРЕЗОВСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Задержание главы СДС не повлияет на строительство ледового дворца спорта. Фото: Правительство Новосибирской области

Задержание главы СДС не повлияет на строительство ледового дворца спорта. Фото: Правительство Новосибирской области

Задержание собственника холдинга «СДС» Михаила Федяева не повлияет на ход строительства нового ЛДС. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников в среду, 15 декабря, в ходе итоговой пресс-конференции.

— У Федяева много бизнеса и компаний — от угля до строительства. Надеюсь, что эта ситуация никак не повлияет на работу «СДС-строй». В регионе есть ряд проектов этой компании — ЛДС и жилищное строительство, — рассказал глава региона, отвечая на вопросы журналистов.

Однако губернатор также отметил, что возведение нового дворца спорта ведется с отставанием на полгода из-за того, что подрядчик не смог придерживаться темпа строительства.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в ночь на среду, 15 декабря, по делу об аварии на шахте «Листвяжная» был задержан собственник холдинга «СДС».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.