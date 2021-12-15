В Новосибирске на железной дороге погиб 44-летний мужчина. Фото: Василий Вахрин

В Новосибирске на железной дороге погиб 44-летний мужчина. Проверку по факту трагедии проводят в восточном межрегиональном СУТ СК России.

— Инцидент случился 14 декабря примерно в пять вечера. В тот день 44-летний новосибирец переходил железнодорожные пути на 3341 километре пикета 6 остановочной платформы «Плехановская» перегона станции Новосибирск — Восточный — станции Новосибирск-Главный. Двигался сибиряк по специально оборудованному настилу. При этом он, пропуская электричку, следовавшую по первому пути, не обратил внимания на то, что по второму пути следует вторая электричка. Она и задела мужчину выступающими частями локомотива. От полученных травм пострадавший скончался на месте, — говорится в сообщении СК на транспорте.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося. В ходе проводимой проверки сотрудники ведомства оценят действия пострадавшего, действия бригады электрички и действия должностных лиц, ответственных за безопасность людей на железной дороге.

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