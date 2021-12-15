Власти Новосибирска закупили 20 единиц снегоуборочной техники в 2021 году. Фото: Иван МАКЕЕВ

В среду, 15 декабря, стало известно, что мэрия Новосибирска в 2021 году закупила 20 единиц снегоуборочной техники в 2021 году. Они стали дополнением к уже имеющимся 470 спецмашинам. Об этом сообщил замначальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, начальник управления автомобильных дорог мэрии Новосибирска Юрий Сердюк.

По его словам, власти закупили 10 погрузчиков с насадками, которые могут работать на тротуарах, в том числе грейдер, лаповый снегопогрузчик и 8 единиц коммунальных дорожных машин, которые могут работать круглогодично. На дороги города они выйдут с 20 декабря. Сейчас техника проходит регистрацию.

Сердюк согласился с тем, что в городе есть дефицит техники. Из-за этого возникают трудности с уборкой снега на улицах Новосибирска. То есть то количество техники, которой располагает мэрия, составляет лишь половину от необходимого городу числа снегоуборочных машин.

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