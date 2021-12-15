Андрей Травников прокомментировал отмену QR-кодов в кафе и ресторанах Новосибирской области

В ресторанах и кафе пока не планируют отменять QR-коды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 15 декабря, на итоговой пресс-конференции глава региона развеял слухи об отмене QR-кодов в ресторанах и кафе на время новогодних праздников.

— Отмена QR-кодов на новогодние праздники не планируется ни в одной из отраслей, в том числе в сфере общественного питания. Мы сняли ограничения по заполняемости зала, по расстановке столов и стульев в закрытых кафе и ресторанах. Мы не стали вводить ограничения даже на такие массовые мероприятия, как новогодние корпоративы, то есть они допустимы при соблюдении мер санитарной безопасности, — сообщил глава региона.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что новосибирские рестораторы теряют половину выручки из-за введения QR-кодов.

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