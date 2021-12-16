Погода в Новосибирске на 16 декабря 2021 года: потеплеет до -6

В городе станет теплее. Фото: Ева МУР.

Погода в Новосибирске на 16 декабря 2021 года: будет тепло и снежно. Такой прогноз дают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

— Ночью температура в Новосибирске составит -12…-14 градусов, а к утру повысится до -6...-8. Весь день будет идти небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Ветер слабый, западный, со скоростью до 3-8 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области потеплеет до -5...-10 градусов. Местами будет идти снег, ночью в отдельных районах метели, на дорогах гололед.

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