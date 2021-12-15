Губернатор назвал сроки формирования коллективного иммунитета к коронавирусу в Новосибирской области

Коллективный иммунитет в Новосибирской области сформируется к январю 2022 года Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В Новосибирской области стабильно выявляют около 400 зараженных коронавирусом за сутки, что свидетельствует о спокойной эпидобстановке в регионе, сообщил губернатор Новосибирской области на итоговой пресс-конференции в среду, 15 декабря.

— В области с начала года в обязательном порядке тестируют дополнительные категории граждан — пациентов с признаками ОРВИ и пневмонии, контактные группы людей с зараженными коронавирусом, врачи, которые непосредственно приближаются к ним, — сообщил глава региона на итоговой пресс-конференции.

Андрей Травников пояснил, что вакцинация позволит снизить уровень заражения. Из 2,7 миллионов жителей Новосибирской области уже вакцинировались 1,2 миллиона. Коллективный иммунитет, по заявлению губернатора, сформируется уже к январю 2022 года.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что губернатор принял решение ужесточить коронавирусные ограничения в Новосибирской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.