Под Новосибирском гаишники спали семью с малышом, замерзающую на трассе. Фото: МВД по НСО.
Автоинспекторы ГИБДД по Новосибирской области Сергей Анисимов и Владимир Княжев помогли семье сибиряков, которая замерзала на трассе в Черепановском районе. Об этом рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.
— 11 декабря около 16.00 автоинспекторы заметили стоящий на 21 километре трассы Р-256 автомобиль. В салоне находились женщина и маленький ребенок, а мужчина пытался завести машину. В разговоре с водителем выяснилось, что семья следовала из Купино в соседний район, и в дороге автомобиль заглох. Мужчина больше часа пытался починить машину, но ничего не выходило. А на улице было очень холодно, и вся семья сильно замерзла, — уточнили в полиции.
После этого полицейские согрели сибиряков в служебной машине. А сломанный авто они отбуксировали до СТО.
Когда правоохранители убедились, что с сибиряками все в порядке, они вернулись на маршрут патрулирования.
Сибиряки направили в ГУ МВД по Новосибирской области письмо — в нем они поблагодарили полицейских за оказанную помощь.
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