Губернатор Новосибирской области ревакцинировался от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

После вакцинации губернатора Новосибирской области Андрея Травникова в апреле прошло уже полгода. На итоговой пресс-конференции в среду, 15 декабря, он сообщил журналистам о своем втором опыте.

— В первый раз я привился векторовской «ЭпиВакКороной», во второй раз врачи советуют ставить другую прививку — ревакцинировался я «Спутником V», — рассказал Андрей Травников пресс-конференции.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что губернатор принял решение ужесточить коронавирусные ограничения в Новосибирской области.

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