Задержавших вора новосибирцев ищут, чтобы наградить

Фото предоставлено Агенством Безопасности ГВАРДИЯ.

Ограбление салона по продаже ювелирных изделий в Ленинском районе Новосибирска на улице Станиславского произошло утром 14 декабря. В 10.12 на пульт оперативного дежурного ГВАРДИИ поступил сигнал тревоги. На место происшествия был направлен ближайший экипаж группы быстрого реагирования.

По прибытии неподалеку от магазина «гвардейцы» увидели скопление людей - двух женщин-продавщиц и двух взрослых мужчин, удерживавших молодого человека. Подбежав, «гвардейцы» надели на него наручники и вызвали полицию.

Выяснилось, что несколькими минутами ранее этот молодой человек попросил продавца ювелирного магазина показать ему украшения, а когда тот вытащил из-под стекла стенд с золотыми цепочками, схватил его и побежал. Продавцы нажали кнопку тревожной сигнализации и бросились в погоню (им даже удалось сорвать с грабителя куртку). На их крики о помощи откликнулись двое случайно проходивших мимо мужчин, которые схватили вора. Передав задержанного бойцам ГБР, с места происшествия они ушли, не оставив о себе никаких данных.

Агентство Безопасности ГВАРДИЯ хочет поблагодарить этих двух неравнодушных прохожих, оказавших «гвардейцам» существенную помощь в задержании преступника. Если вы узнали себя, сообщите об этом в ГВАРДИЮ по телефону (383) 209-09-91, добавочный 4. Вас ждет материальное вознаграждение!

Ориентировочно, сумма ущерба могла составить более 500 тысяч рублей. Задержанный «гвардейцами» грабитель был передан сотрудникам полиции. О нем известно, что он уроженец города Новокузнецка Кемеровской области, на днях был привлечен к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.