Мэрия Новосибирска выплатит компенсацию за изъятие у арендатора земли под дорогу до ЛДС

Муниципалитет изъял землю у арендатора под дорогу до ЛДС. Фото: Правительство Новосибирской области

Суд обязал мэрию Новосибирска выплатить АО «Спас на воде «Наутилус» компенсацию за изъятие двух земельных участков под строительство дороги до ЛДС. Эта информация появилась на сайте арбитражного суда Новосибирской области.

— Обязать мэрию города Новосибирска в месячный срок со дня вступления решения в законную силу определить размер возмещения за изымаемые земельные участки <…> путем организации проведения оценки рыночной стоимости права аренды на земельные участки, а также подлежащих возмещению убытков в порядке, установленном законодательством, — сообщается в решении арбитражного суда.

В 2019 году муниципальные власти забрали у акционерного общества два земельных участка возле Октябрьского моста, которые ранее, в 2006 году, были сданы в аренду под парковую зону.

Муниципалитет изъял землю у арендатора без предоставления других вариантов, чем нарушил нормы Земельного кодекса. Решение суда еще не вступило в законную силу.

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