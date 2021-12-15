В Новосибирске начали судить директора стройфирмы за упавшую люльку с рабочими

Один из пострадавших вышел из комы. Фото: пресс-служба СУ СКР по НСО // Анна ПАШАГИНА

В Новосибирске прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу 46-летнего директора строительной фирмы за падение люльки с 10 этажа. Подробности КП-Новосибирск рассказали в прокуратуре Калининского района.

Инцидент произошел 24 мая на улице Кропоткина ,130\1. Четверо рабочих поднимались на подъемнике, но между 10 и 11 этажом люлька зацепилась колесом за плиту перекрытия и рухнула вниз. Один из них успел зацепиться за перила, а трое упали в люльке. Строители остались живы, но получили тяжелые травмы. Один из рабочих, 44-летний сварщик Роман, впал в кому.

— Роман несколько часов провел на операционном столе. Врачи буквально по частям собирали раздробленные кости и сшивали порванные сосуды. — Шея сломана в трех местах, ноги сломаны, головой сильно ударился. Много крови потерял. Один из рабочих вообще на штырь упал, а отчим сверху на него приземлился, — рассказала КП-Новосибирск падчерица потерпевшего Анастасия.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, нашли неисправность механизма подъемника. Директор подрядной организации признал вину:

— Руководитель организации был обязан обеспечивать безопасность при проведении работ, он признал вину и частично компенсировал расходы на лечение. Один из пострадавших вышел из комы, но получил пост-коммоционный синдром, помимо закрытых переломов шейных позвонков и так далее. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде, ранее не был судим, — сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Калининского района Анна Медведева.

В прокуратуре уточнили, что в ближайшее время дело будет направлено в суд.

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