В Новосибирске «Ритуальное хозяйство» оштрафовали на миллион рублей за дачу взяток патологоанатому. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске ООО «Ритуальное хозяйство» оштрафовали на 1 миллион рублей за дачу взяток заведующему патологоанатомическим отделением Горбольницы № 1. Компания платила медику за то, чтобы тот рекламировал услуги ритуальщиков родственникам умерших людей. Деньги они передавали в течение двух лет — с 2017 по 2019 годы. Об этом рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

— Мировой судья признал ООО «Ритуальное хозяйство» виновным в совершении правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей, а также конфисковал полученные в виде взяток денежные средства. Постановление еще не вступило в законную силу, — говорится в сообщении региональной прокуратуры.

Кроме того, Заельцовский районный суд признал руководителя ритуальной фирмы виновным в даче взятки и назначил ему штраф в размере 700 тысяч рублей. А вот заведующему патологоанатомическим отделением назначили штраф в размере 4,5 миллиона рублей. Также его лишили права занимать руководящие должности сроком на 12 лет.

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