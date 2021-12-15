Как новосибирцам пройти медико-социальную экспертизу, не выходя из дома

7 декабря эксперты Главного бюро медико-социальной экспертизы по Новосибирской области провели круглый стол по новым возможностям портала Госуслуги для инвалидов. Фото: Екатерина НЕЧАЕВА

7 декабря в Новосибирской областной специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих состоялся круглый стол, посвященный новым инструментам повышения качества жизни людей с инвалидностью. Темой мероприятия стали новые возможности Единого цифрового портала госуслуг для получения медико-социальной экспертизы (МСЭ).

Главный эксперт по МСЭ Ольга Сергеевна Барковская рассказала о новом временном режиме, в котором Главное бюро медико-социальной экспертизы по Новосибирской области работает с начала введения ограничительных условий. Так, главной задачей специалистов стала цель максимально обезопасить человека, нуждающегося в экспертизе. Поэтому с 1 марта 2020 года экспертизы проводятся в заочном режиме. Как только к врачу поступает направление, его регистрируют и проводят экспертизу по имеющимся документам. Если же гражданин не согласен с вынесенным решением, его можно обжаловать и пройти освидетельствование в очном режиме. В частном порядке, чтобы максимально качественно подобрать техническое средство реабилитации, человека могут попросить сделать видеозапись. При этом продление инвалидности проводится автоматически, а необходимые документы бюро высылает заказным письмом.

Также стоит отметить, что у Главного бюро медико-социальной экспертизы по Новосибирской области есть телефон горячей линии (383) 319-87-68.

По этому телефону в рабочие дни с 9.00 до 16.00 можно задать волнующие вопросы и получить ответ непосредственно от врачей по МСЭ.

С 1 апреля 2021 года некоторые заявления можно оформить на портале Госуслуги. Подать электронное заявление можно по следующим вопросам: обжалование решения бюро, получение копии или дубликата документов, внесение изменения в документы или индивидуальную программу реабилитации и абилитации инвалида (ИПРА).