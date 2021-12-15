Жительница Новосибирска порвала новый пуховик в маршрутке, напоровшись на железное крепление. Фото: "АСТ-54".

Жительница Новосибирска порвала в маршрутке № 11 новый пуховик. О неприятности, которая случилась 14 декабря, сибирячка рассказала в соцсети.

— Села в маршрутку на улице Байкальской, и водитель резко тронулся. В салоне очень скользко и, чтобы не упасть, присела на первое попавшееся сиденье. Услышала треск ткани... В общем, новому пуховику пришел конец. Просто в салоне нет спинки, и торчат острые железные крепления, — поделилась горожанка в группе «АСТ-54».

По ее словам, другие пассажиры сказали, что она не первая, кто испортил вещи из-за этого крепления. При этом горожане уверены, об острый элемент легко можно пораниться.

Сибирячка добавила, что пыталась дозвониться до диспетчера, но ей никто не ответил.

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