Пожарные спасли 11 детей из горящей высотки в Кировском районе Новосибирска

Пожарные спасли 11 детей из горящей высотки в Кировском районе. Фото: "АСТ-54".

В среду, 15 декабря, в Кировском районе Новосибирска на улице Герцена 11/1 загорелась квартира в многоэтажке. На место оперативно прибыли пожарные расчеты.

— в 6:29 минут пожарно-спасательные подразделения Новосибирска выехали на пожар в многоквартирном семнадцатиэтажном доме. На момент прибытия первых подразделений было установлено, что горит квартира на третьем этаже, люди на этажах выше просили о помощи. Звенья газо-защитной службы спасли 17 человек, 11 из них — дети. Всего из подъезда было эвакуировано 49 человек, — рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Сейчас, по данным ведомства, пожарные ликвидировали открытое горение — для этого потребовалось полчаса.

— Тушение данного пожара осложнялось заставленным двором. Пожарные долгое время не могли подобраться к очагу пожара. Для тушения возгорания также использовалась высотная техника, — добавили в ведомстве.

По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.

Причину возгорания установят дознаватели МЧС.

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