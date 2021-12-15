Новосибирского вирусолога Сергея Нетесова наградили за заслуги перед областью. Фото: НГУ.

Новосибирского вирусолога Сергея Нетесова наградили почетным знаком «За заслуги перед Новосибирской областью». Торжественное мероприятие прошло в региональном правительстве во вторник, 14 декабря. Награды вручали губернатор Андрей Травников и председатель Заксобрания Андрей Шимкив.

— Считаю, что Сергеем Викторовичем Нетесовым была сделана очень важная работа в период, когда мы все нуждались в информации о новом заболевании. Очень важно было донести достоверную информацию, успокоить новосибирцев, и Сергей Викторович выполнял эту миссию, — сказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Сам вирусолог не смог присутствовать на награждении — ученый читал лекции в университете.

Как сообщили в правительстве, всего заслуженные награды получили 47 представителей региона.

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