В Новосибирске на 1 рубль подорожал проезд в общественном транспорте. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В среду, 15 декабря, в Новосибирске подорожал проезд в общественном транспорте. Цены с сегодняшнего дня выросли на 1 рубль. О росте тарифов власти предупреждали горожан заранее.

Напомним, с 15 декабря стоимость на проезд в автобусах увеличилась с 25 до 26 рублей. А в троллейбусах и трамваях цена изменилась с 24 до 25 рублей. Кроме того, проезд в метро теперь 27 рублей.

Известно, что сами перевозчики недовольны таким повышением. Незначительный рост тарифов, по их мнению, не может покрыть расходов на ГСМ, а также покрыть траты на ремонт общественного транспорта. Так, еще осенью в ГЭТ просили увеличить тарифы до 30 рублей. Другие перевозчики также предлагали увеличить тарифы значительнее.

Ранее власти поддержали рост цен на проезд. Так, губернатор Новосибирской области Андрей Травников объяснил увеличение тарифов инфляцией. А мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал подорожание проезда в общественном транспорте посильным для горожан.

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