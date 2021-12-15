Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 15 декабря 2021. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске на утро 15 декабря 2021 года: затор на улице Ватутина. Также затруднено движение по улицам Котовского и Станиславского. Об этом сообщает «2ГИС».

Сложно проехать по улицам Станционная, Широкая, по площади Труда и площади Райсовета. Затруднено движение по улицам Троллейная, Титова, Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев. Пробки сковали проспект Карла Маркса, площадь Лыщинского и Октябрьский мост.

На правобережье Новосибирска сложно проехать по улице Большевистская в сторону Речного вокзала. Пробки образовались на улицах Восход, Добролюбова, Никитина и Кирова.

Как передает «2ГИС», уровень пробок в городе на утро среды, 15 декабря, достиг 7 баллов.

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