Фигуристка Алена Косторная не поедет на Олимпиаду из-за травмы

Российская фигуристка Алена Косторная накануне получила травму — перелом кисти. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Российская фигуристка Алена Косторная накануне получила травму — перелом кисти. Для спортсменки, только недавно начавшей восстанавливать свою форму, это стало большой проблемой. Пока не ясно, сколько у девушки уйдет времени на восстановление, но как минимум двадцать дней Алена не сможет посещать тренировки.

Уже сейчас можно сказать, что это означает, что ни о какой поездке на чемпионат России, который стартует меньше чем через две недели, не может быть и речи. Алена пропускает турнир, а вместе с ним и отбор на Олимпиаду. Следовательно, на играх в Пекине мы Косторную не увидим.

— Это большой минус для Косторной. Она выбыла из гонки на Олимпиаду. Когда человек готовится к Олимпиаде и не участвует в соревнованиях на отбор, это очень плохо. Стабильность выступлений всегда играет решающую роль. Если она, например, не выиграет последующие отборы, то тренерский совет не сделает выбор в ее пользу. Отдается предпочтение тем, кто выступает на постоянной основе, — сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова в разговоре с изданием NEWS.ru.

Однако не попадание на Олимпиаду может стать еще меньшим из зол для фигуристки. Из-за травмы у спортсменки буквально оказался «потерян» этот сезон и неизвестно, как сложится ее карьера дальше. Ведь при ее положении во время восстановления после травмы пройти два грядущих олимпийских цикла будет практически невозможно.

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