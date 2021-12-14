С матери-одиночки из Новосибирске требуют 200 тысяч рублей за чужие штрафы ГИБДД

Сибирячке приходиться платить штрафы за чужие нарушения. Фото: Из личного архива Елены Беловой

Жительница Новосибирска Елена Белова уже долгое время платит чужие штрафы за нарушение ПДД. Женщина развелась с мужем и, чтобы уменьшить траты, решила продать машину, за которую она тогда платила кредит. Покупатель нашелся быстро, однако к тому времени на автомобиль и другое имущество сибирячки из-за долгов по другим займам был наложен арест. И на учет новым покупателем машина поставлена не была. Тот быстро перепродал ее в другие руки. Тогда Елена не задумывалась над формальностями и просто была рада избавиться от ненужного имущества, однако позже очень пожалела о произошедшем.

Новый владелец машины, быстро смекнув, что оформлена она не на него, решил оторваться на полную. И собрал целую «коллекцию» штрафов по всей стране.

— Однажды сибирячка заглянула на почту. Сотрудница вручила ей презент — несколько десятков квитанций о штрафах ГИБДД. Нарушения фиксировались в Чечне, Республике Адыгея, Краснодарском крае. Елена долгое время не знала об их существовании, поэтому сроки погашения уже прошли. Штрафы ушли к судебным приставам, к каждому добавился исполнительский сбор по 1000 рублей. Без погашения всего долга снять с учета автомобиль запрещено по закону, — сообщает издание NEWS.ru.

На сегодняшний день сибирячка должна государству более 200 тысяч рублей. Платить чужие долги, матери-одиночке, работающей в соцзащите, нечем. Поэтому она пытается добиться списание задолженностей через суд. Но пока что инстанции отказывают Елене в ее требованиях.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.