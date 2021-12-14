В Новосибирске годовалая девочка умерла в детской больнице

Медики пытались спасти ребенкка.

В детской больнице в Новосибирске произошло ЧП: там умерла годовалая девочка. Об этом сообщил источник КП-Новосибирск.

Известно, что 2 декабря ребенку исполнился год, а 11 декабря кроху доставили из дома в больницу в крачне тяжелом состоянии.

- Мама девочки рассказала, что малышка закуталась в одеяло дома и перестала подавать признаки жизни, - рассказал источник КП-Новосибирск. - В 21-00 ее привезли в клинику, выявили сахарный диабет 1 типа, констатировали кетоацидотическую кому,эпилептический приступ.

Спасти ребенка врачам, увы, не удалось: девочка скончалась от остановки сердца (медики называют такое явление синдромом внезапной смерти.

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