В Новосибирске 58-летняя женщина попала в больницу после побоев от сына

В Новосибирске женщина попала в больницу после ссоры с сыном.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске женщина попала в больницу после ссоры с сыном. 32-летний мужчина избил 53-летнюю сибирячку.
— Пострадавшую доставили в больницу днем в воскресенье, 12 декабря. У женщины диагностировали ушиб головного мозга и перелом черепа. Она объяснила, что травмы ей нанес сын после ссоры и отказалась от госпитализации, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
Медики сообщили о произошедшем в органы, сейчас в произошедшем разбирается полиция.
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