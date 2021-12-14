В Новосибирске 58-летняя женщина попала в больницу после побоев от сына

В Новосибирске женщина попала в больницу после ссоры с сыном. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске женщина попала в больницу после ссоры с сыном. 32-летний мужчина избил 53-летнюю сибирячку.

— Пострадавшую доставили в больницу днем в воскресенье, 12 декабря. У женщины диагностировали ушиб головного мозга и перелом черепа. Она объяснила, что травмы ей нанес сын после ссоры и отказалась от госпитализации, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Медики сообщили о произошедшем в органы, сейчас в произошедшем разбирается полиция.

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