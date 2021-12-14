В Новосибирске жителям 50 домов Кировского района вернули тепло

Работы на трубопроводе по улице Немировича-Данченко завершены. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Работы на трубопроводе по улице Немировича-Данченко завершены. В домах жителей Ленинского района появилось тепло.

— Работы на трубопроводе по улице Немировича-Данченко закончены. В 23:00 теплотрасса поставлена на заполнение теплоносителем, — сообщили в Сибирской Генерирующей компании.

Напомним, авария на теплотрассе произошла еще утром, 14 декабря. Без теплоснабжения в морозный день остались почти две тысячи человек — жители 50 домов. Во время проведения работ за температурой в домах следили специалисты СГК.

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Тепло обещают дать в квартиры к десяти вечера, пока же жители спасаются обогревателями (подробнее).

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