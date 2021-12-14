В Новосибирске хирурги освоили новый метод операции на сердце

В клинике Мешалкина в Новосибирске освоили новую технологию операции на сердце. Фото: ФГБУ «НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина»

В клинике Мешалкина в Новосибирске освоили новую технологию операции на сердце. Хирурги провели первые операции по эндоваскулярному клипированию пациентам с митральной недостаточностью. При таком заболевании стандартная операция по «открытому» протезированию невозможно из-за высокого риска летального исхода и осложнений.

Поэтому медики проводили операцию при помощи специального катетера, который позволяет через бедренные вены ввести в полость сердца пациента специальный клип, который устанавливается между створками клапана и удерживает их в нужном положении, позволяя снизить степень недостаточности.

— Данная методика позволяет оказывать помощь пациентам, которым ранее отказывали в хирургическом лечении. Однако в связи с технической сложностью вмешательства, технология может применяться исключительно в экспертных медицинских центрах, обладающих большим опытом в эндоваскулярной кардиохирургии, — отметил заведующий научно-исследовательским отделом эндоваскулярной хирургии Олег Викторович Крестьянинов.

Первые четыре подобные операции в Мешалкина были выполнены в качестве апробации нового метода лечения. После наработки опыта эту технологию можно будет применять в широкой клинической практике.

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