Собака была домашней. Фото: Людмила МАРЧУК

В Новосибирской области школьницу укусила собака. Инцидент произошел в рабочем поселке Красообск.

— Девочке 14 лет. На нее напал домашний питомец и сильно укусил, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Родители отвезли ребенка в больницу. Школьнице поставили диагноз — укушенная рваная рана верхней губы.

Напомним, что на днях в рабочем поселке Коченево восьмиклассницу укусила собака. Девочка возвращалась домой вместе с мамой и папой, когда на нее напал пес. Как оказалось он был домашний и его проверяли на бешенство.

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