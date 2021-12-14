В Новосибирске пассажирский автобус врезался в дерево

Автобус врезался в дерево на Красном проспекте. Фото: Кадр из видео

В Новосибирске, вечером, 14 декабря произошло нестандартное ДТП. В центре города пассажирский автобус врезался в дерево. Произошедшее засняли на видео очевидцы, позже ролик попал в сеть.

— На Красном проспекте автобус, перед тем как врезаться в дерево, снес также несколько пролетов металлического ограждения, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54», где было выложено видео.

Информации о пострадавших в результате ДТП не поступало. На кадрах ролика видно, что у автобуса немного поврежден бампер.

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