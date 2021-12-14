Новосибирец пойдет под суд за покупки с чужой банковской карточки

В Новосибирске 46-летний мужчина пойдет под суд за кражу денег с чужой банковской карты. Фото: Александр ГЛУЗ

В Новосибирске 46-летний мужчина пойдет под суд за кражу денег с чужой банковской карты. Ее мужчина нашел на улице и вместо того, чтобы отнести чью-то пропажу в полицию, решил отправиться за покупками.

— В конце сентября 2021 года обвиняемый, находясь в офисе одной из организаций на территории Центрального района, подобрал ранее утерянную потерпевшей визитницу с двумя банковскими картами, банковский счет одной из которых открыт на территории этого же района. В тот же день в двух магазинах Железнодорожного района мужчина купил товары на общую сумму 729 рублей, — пояснили в областной прокуратуре.

Против сибиряка было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета». Несмотря на то, что ущерб был совсем незначительный, за такое преступление мужчине может грозить до 6 лет тюрьмы со штрафом в 80 тысяч рублей. Сейчас его уголовное дело направлено в суд.

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