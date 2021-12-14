15 человек умерли от коронавируса в Новосибирской области

В числе умерших за сутки - 398 человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

14 декабря оперативный штаб Новосибирской области сообщил, что от коронавируса в регионе умерли еще 15 человек. Всего в области число умерших с начала пандемии перевалило за 4 тысячи.

— В числе умерших — шесть мужчин от 64 до 84 лет и девять женщин от 64 до 82 лет, — сообщили в областном оперштабе.

За последние сутки выписались из больниц 227 пациентов. Всего же полностью выздоровевших стало 59 561.

За сутки вирус подхватили еще 398 человек. Всего в регионе коронавирусом успели переболеть 88 237 человек, в том числе 9 683 детей.

В больницах сейчас лежат 3 895 пациентов, в том числе 44 ребенка. В реанимации находятся 327 человек, к ИВЛ подключены 51 пациент.

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