В Новосибирске появился автомат с экспресс-тестами на коронавирус и антитела

В аппарате можно купить экспересс-тесты на коронавирус.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирске появился автомат для продажи теста на коронавирус и антитела к нему. Он находится в торговм центре «СанСити» на левом берегу.
— Автомат у нас установили совсем недавно, буквально несколько дней назад. Там можно приобрести несколько видов тестов: ПЦР, который может определить заражен ли человек в целом, и тест на антитела IgG/IgM, наличие которых может показать, болел ли человек вообще когда-либо, — пояснили КП-Новосибирск в ТРЦ «СанСити».
Цены на тесты в вендинговом аппарате варьируются от 860 рублей до тысячи с небольшим. Расплатиться там можно картой.
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