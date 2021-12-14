В 2022 году бюджет Новосибирской области достигнет 241,6 миллиардов рублей

В Новосибирской области в 2022 году расходная часть бюджета составит 241,6 миллиардов рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Новосибирской области в 2022 году расходная часть бюджета составит 241,6 миллиардов рублей, доходная — 225,8 миллиардов рублей. В таком виде законопроект был принят комитетом регионального Заксобрания по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности.

В доходную часть включены 53,9 миллиарда рублей поступлений из федерального бюджета. Дефицит планируется в размере 15,8 миллиардов рублей.

Расходовать бюджет планируется на разные цели. В частности, более 2-3 миллиардов рублей планируется потратить на повышение зарплаты бюджетникам. Какую-то часть средств планируется направить на реконструкцию школ и спортобъектов в области, разработку проектно-сметной документации на детсады и строительство поликлиник в рамках ГЧП. Кроме того, больше денег в следующем году получат сельхозпроизводители региона, допсредства заложены на благоустройство дворов в Новосибирске, Бердске, Искитиме. Было принято решение также о выделении в срочном порядке средств из бюджета на антиковидные мероприятия.

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