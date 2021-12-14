В Новосибирске «Городская электричка» обойдется в 14 миллиардов рублей

Электричкасоединит центр Новосибирска и отдаленные районы правого и левого берегов Оби.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Электричка, которая соединит центр Новосибирска и отдаленные районы правого и левого берегов Оби, обойдется в 14 миллиардов рублей. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский.
— Ориентировочная стоимость проекта «Городская железная дорога» — около 14 миллиардов рублей. Эта сумма включает в себя не только саму железную дорогу, но и станции, платформу «Университет» в Академгородке, — отметил Анатолий Костылевский. — Сейчас мы вместе с РЖД, должны провести технико-экономическое обоснование и приступить к стадии проектирования.
Проект «Городская электричка» включает в себя строительство 13,4 километров ЖД путей, моста через Обь, пяти остановок, а также развитие существующих станций. Сейчас одна из задач министерства — добиться включения проекта в федеральную инвестиционную программу РЖД.
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