В Новосибирске «Городская электричка» обойдется в 14 миллиардов рублей

Электричкасоединит центр Новосибирска и отдаленные районы правого и левого берегов Оби. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Электричка, которая соединит центр Новосибирска и отдаленные районы правого и левого берегов Оби, обойдется в 14 миллиардов рублей. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский.

— Ориентировочная стоимость проекта «Городская железная дорога» — около 14 миллиардов рублей. Эта сумма включает в себя не только саму железную дорогу, но и станции, платформу «Университет» в Академгородке, — отметил Анатолий Костылевский. — Сейчас мы вместе с РЖД, должны провести технико-экономическое обоснование и приступить к стадии проектирования.

Проект «Городская электричка» включает в себя строительство 13,4 километров ЖД путей, моста через Обь, пяти остановок, а также развитие существующих станций. Сейчас одна из задач министерства — добиться включения проекта в федеральную инвестиционную программу РЖД.

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