Банк Уралсиб стал победителем Национальной банковской премии - 2021

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Торжественная церемония награждения прошла 10 декабря. Награда была вручена Директору по управлению персоналом, руководителю Службы по работе с персоналом Банка Уралсиб Татьяне Мартовицкой.

Уралсиб одержал победу с перевесом более чем в 700 голосов. И, по мнению экспертов премии, эта награда свидетельствует о том, что банк сегодня активно меняется как работодатель, что он инвестирует серьезные ресурсы в развитие своего кадрового, человеческого капитала. И эти усилия и инвестиции дают хорошую эффективность, их результаты многотысячный коллектив Уралсиба оценивает как позитивные, как те факторы, которые помогают работать более результативно и комфортно.

Ежегодная Национальная банковская премия присуждается участникам финансового рынка: коммерческим банкам, страховым, инвестиционным, брокерским, IT и IB компаниям за различные достижения в финансовой сфере. Организаторы Премии - Ассоциация российских банков и Национальный банковский журнал. В 2021 году победители определялись в 20 номинациях.

Банк Уралсиб имеет репутацию одного из наиболее привлекательных работодателей на рынке. В 2021 году аналитический центр «БизнесДром» повысил рейтинг привлекательности работодателя Банка Уралсиб до наивысшего уровня А.hr. Как отмечают эксперты, банк на высоком уровне обеспечивает профессиональное развитие работников и способствует улучшению качества их жизни. В числе ключевых позитивных факторов, влияющих на рейтинг - достаточно высокий уровень доходов сотрудников, практика премирования и возможность предоставления материальной помощи, наличие социального пакета, различные возможности для развития и карьерного роста.