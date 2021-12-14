В Новосибирске начали проверки суши-баров после скандала с отравлением в Татарске

В суши-баре работали иностранцы, об этом не уведомили полицию Фото: Андрей АБРАМОВ

В Новосибирске проходят проверки суши-баров после отравления 72 человек в Татарске. В прокуратуре рассказали об итогах проверки:

— В связи с событиями в Татарске мы проверили один из сетевых суши-баров на улице Кошурникова,5. Исходя из предварительных данных, организация трудоустроила трех работников — иностранцев, вовремя не уведомив МВД об этом. Однако иностранные граждане имеют визы с правом работы на территории региона, — сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Дзержинского района Елизавета Попова.

Специалист отметила, что за нарушение сроков подачи документов, директору суши-бара грозит штраф в 30 тысяч рублей. Однако заключение Роспотребнадзора по результатам проверки суши еще не готово, и вероятно будут выявлены и другие нарушения.

Напомним, в конце ноября в городе Татарске произошло массовое отравление роллами в заведении “Суши-Хаус». К врачам обратились 72 человека, трое оказались в больнице. Все потерпевшие покупали еду на вынос с 19 по 21 ноября. Заведение было закрыто, следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. После проверок в кафе нашли сальмонеллу.

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