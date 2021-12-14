В Новосибирске помогать бездомным и инвалидам будет не только государство, но и некоммерческие организации

Фото предоставлено пресс-службой Общественной палаты.

Общественная палата Новосибирской области провела круглый стол, посвященный реализации Федерального закона 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере». Члены региональных общественных палат поделились опытом и перечислили проблемные места, которые нужно учесть в будущем. Мероприятие прошло в онлайн-формате, в нем приняли участие эксперты из Москвы, Новосибирской и Сахалинской областей, Красноярского и Хабаровского краев. Модератором выступила председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева.

Работу по подготовке к апробации данного закона в Новосибирской области признали одной из лучших в России. Это отметила директор центра развития гражданского общества, некоммерческого сектора и социально ориентированных некоммерческих организаций Российского государственного социального университета, эксперт Общественной палаты Российской Федерации Оксана Коротеева. Она рассказала в целом о подготовке и реализации закона на пяти пилотных площадках: в Алтайском и Красноярском краях, Новосибирской и Сахалинской областях, а также в Республике Саха (Якутия).

О плодотворной работе в связке с региональной Общественной палатой рассказала первый заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Екатерина Москалева. Она напомнила, что в нашем регионе в качестве взаимодействия получателя услуг и исполнителя выбрали социальный сертификат. Получателями двух услуг, предложенных для апробации, в данном случае являются лица без определенного места жительства и инвалиды, желающие трудоустроиться. А исполнителями - на равных с государственными организациями - некоммерческие организации, социальные предприниматели. Раньше такую функцию выполняло лишь государство.

По словам директора Дальневосточного центра местного самоуправления, руководителя Центра стратегических разработок Общественной палаты Хабаровска Нины Поличко, новый закон должен увести от неестественной монополии на рынке бюджетных услуг к добросовестной конкуренции.

Развернутый доклад подготовила председатель комиссии по социальной политике, здравоохранению и трудовым отношениям новосибирской Общественной палаты Ирина Федорова. В нашем регионе обучающие семинары и активное продуманное информирование по этому вопросу Общественная палата начала еще осенью.

Оксана Коротеева подчеркнула, что другим региональным палатам необходимо взять на вооружение успешный опыт и наработки новосибирской Общественной палаты. Все предложения и вопросы, прозвучавшие на круглом столе, будут обобщены и разосланы участникам площадки.