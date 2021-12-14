Новосибирцы провели 2021 год в компании Вертинского, Вяльбе, Девятаева и Сахарова

Фото: Компания «МТС».

В сравнении с прошлым годом, 2021 год для новосибирцев стал более активным в области пользования онлайн-сервисами - карантин и «удаленка» скорректировали привычный досуг новосибирцев, как и всех россиян. Пандемия и ограничения повлияли на индустрию кино, изменив предпочтения и форматы просмотра, что создало новые жанры и сюжеты, которые применяются для экранизаций. Любимыми жанрами новосибирцев в уходящем году стали комедия и детектив.

ТОП российских сериалов у новосибирцев:

• «Хрустальный» (18+) - психологическая криминальная драма, где опытный московский следователь сталкивается с собственными психотравмами, когда приезжает в родной город для расследования серийных убийств детей;

• «Вертинский» (18+) - биографическая драма о великом русском эстрадном артисте Александре Вертинском;

• «Клиника счастья» (18+) - эротическая мелодрама рассказывает о женской сексуальности взрелом возрасте и пытается исследовать методы выстраивания гармоничных отношений.

Среди зарубежных сериалов в 2021 году хитами у новосибирцев стали:

• Экранизация одноименного культового романа Фрэнка Герберта «Дюна» (12+);

• Военная драма «Перебежчик» (16+);

• Культовый скандинавский детектив «Мост» (16+).

Новосибирский список самых любимых фильмов 2021 года:

• «Девятаев» (16+) - военный фильм Тимура Бекмамбетова о подвиге героя во Вторую мировую войну;

• «Общага» (18+) - остросоциальная драма с Никитой Ефремовым и Ириной Старшенбаум в главных ролях;

• «Белый снег» (6+) - спортивная драма про легендарную лыжницу Елену Вяльбе;

• «Турист» (16+) - боевик о российских военных в Африке.

Самые популярные документальные фильмы в новосибирском регионе:

• «Сахаров. Две жизни» (16+) - картина об известном ученом Андрее Сахарове;

• «Отражение гор Алтай» (0+) - истории жителей Алтая о борьбе с браконьерством;

• «Карман России» (16+) - журналистское историческое исследование в честь 800-летия Нижнего Новгорода.

Запуск онлайн-кинотеатра KION произошел 20 апреля, и за это время на платформе уже было выпущено немало оригинальных проектов, которые успели полюбиться зрителям и в Новосибирске.