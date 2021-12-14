Погода в Новосибирске на новогодние праздники с 1 по 9 января 2022: синоптики поделились прогнозом

Будут ли праздничные дни теплыми или холодными? Синоптики дают разные прогнозы. Фото: Иван МАКЕЕВ

Погода в Новосибирске на новогодние праздники с 1 по 9 января 2022: синоптики дают разные прогнозы. Согласно «Яндекс.Погоде», температура будет держаться в районе -12...-17 градусов.

— 1 января термометр покажет -12 градусов, пройдет снег. В остальных выходные дни будет пасмурно, без осадков, температура составит -15...-17 градусов, — рассказывают синоптики из «Яндекс.Погоды».

Немного другие, но похожие цифры публикует погодный портал «Gismeteo». По его данным, Новый год начнется с более суровых морозов: 2 и 3 января похолодает до -21, в остальные дни будет около -13...-17 градусов. Также погодный сервис обещает больше снежных дней: 1, 2, 5, 7 и 9 января.

А вот по данным сайта «Ну и погода» январь выдастся теплым: сервис обещает, что в первые три дня будет всего -1 градус, а снег будет идти во все дни, кроме 7 и 9 января.

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