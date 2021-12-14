В Новосибирске протестировали первый летный образец беспилотника «Охотник» с плоским соплом

В Новосибирске выкатили беспилотник "Охотник" с плоским соплом. Фото: Ростех.
На Новосибирском авиационном заводе (НАЗ) имени Чкалова прошла выкатка первого летного образца бомбардировщика С-70 «Охотник». Об этом сообщает Ростех.
Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко в ходе рабочей поездки в Новосибирск уточнил, что образец нового беспилотника уже полностью оснащен всем необходимым оборудованием и подготовлен для того, чтобы отрабатывать свой первый вылет. Аппарат сможет преодолеть 6000 километров за вылет.
Это первый экземпляр «Охотника» с плоским реактивным соплом, которое необходимо беспилотнику для снижения заметности — так он почти не отражает радиоволны. В отличие от иностранных бомбардировщиков, его не получится собрать из доступных на рынке деталей.
Разработка БПЛА по заказу Минобороны России началась в 2012 году. В июне 2018 года состоялась выкатка самого первого «Охотника». Контракт на поставку уникального бомбардировщика в Вооруженные силы планируют заключить уже в 2024 году.
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