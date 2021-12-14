Следователи проводят проверку после жестокого избиения подростками двух сверстников в Новосибирске. Фото: Олег ЗОЛОТО

Новосибирские следователи проводят проверку после жестокой драки, случившейся на улице Дмитрия Донского в Новосибирске. Там толпа подростков напала на двоих сверстников и избила их.

— По факту случившегося проводится доследственная проверка в отношении должностных лиц органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, которые ненадлежащим образом исполняли свои должностные обязанности по профилактике, выявлению и пресечению противоправной деятельности со стороны несовершеннолетних, — говорится в сообщении СК РФ по Новосибирской области.

Сейчас следователи проводят комплекс мер, направленных на установление причин и обстоятельств случившегося.

Ранее КП-Новосибирск писала, что жестокое избиение попало на видео. Новосибирцы, ставшие очевидцами потасовки, заявили, что подобные драки случаются чуть ли не каждый день.

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