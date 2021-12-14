Водитель разбил голову в тройном ДТП на аварийном перекрестке в центре Новосибирска

Водитель разбил голову в аварии. Фото: АСТ-54
Тройное ДТП произошло во вторник, 14 декабря, на пересечении Красного проспекта и улицы Советской в Новосибирске. Об этом сообщили в группе «АСТ-54».
— Столкнулись универсал Toyota Probox, седан KIA Rio и внедорожник Toyota Land Cruiser. Рядом стоит Мерседес, но роль его в столкновении неизвестна, возможно, просто группа поддержки, — рассказал администратор группы Виталий Полищук.
На видео один из водителей держится за голову — вероятно, его сильно тряхнуло во время столкновения.
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